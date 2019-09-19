الدامجة يؤكد اكتمال صفوف فرسان المتوسط فيل مواجهة تونس

تونس 19 سبتمبر 2019 (وال) – قال مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم للمحليين “جلال الدامجة ” أن صفوف فرسان المتوسط اكتملت بانضمام لاعبيه النصر، والاتحاد، والأهلي بنغازي للتدريبات، حيث وصل العدد إلي اثنان وعشرون لاعبا .

ويلتقي المنتخب الليبي السبت المقبل نظيره التونسي في لقاء الذهاب ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين الشان 2020.

وأضاف” الدامجة ” في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الكرة الليبي أن هناك أضافات جديدة في القائمة، حيث تم توجيه الدعوة إلى المدافع “أحمد التربي” بعد إنهاء تعاقده مع نادي حرس الحدود المصري كما تم استدعاء مهاجم فريق الاتحاد “عمران التاورغي” بدلا من مهاجم فريق النصر “خالد مجدي” الذي تعرض إلى إصابة ستحرمه من خوض لقاء الذهاب صحبة زميله في الفريق “معتزالمهدي” الذي أعتذر عن المنتخب لظروفه العائلية . (وال – تونس)

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