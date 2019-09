محرز يفرض نفسه نجماً لمباراة السيتي مع دانيتسك

تألق الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وقاده للفوز على مضيفه شاختار دانيتسك بنتيجة 3-0 أمس الأربعاء في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

حيث فرض الدولي الجزائري، نفسه نجماً للمباراة، بتسجيله هدفاً وصناعة آخر.

وافتتح ابن الـ28 عاماً التسجيل بعدما تابع كرة سددها زميله الألماني، إلكاي غوندوغان، اصطدمت بالقائم الأيمن وعادت إلى الدولي الجزائري ليضعها بيسراه في شباك الحارس أندريه بياتوف.

وجاءت إحصائيات وأرقام محرز في مباراة أمس بهدف وتمريرة حاسمة، بالإضافة إلى 52 تمريرة و3 تمريرات مفتاحية مع 3 تسديدات.

كما لمس الكرة 64 مرة واستخلصها مرة واحدة.

