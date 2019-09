أضاع نادي يوفنتوس الإيطالي فرصة تحقيق فوز ثمين على مضيفه أتلتيكو مدريد بعد أن انتهت مباراتهما بالتعادل 2-2 أمس الأربعاء، في بداية مشوارهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث تقدم يوفنتوس بهدفين متتاليين عبر كل من، الكولومبي خوان كوادرادو، والفرنسي بلاز ماتويدي.

كما عاد أتلتيكو مدريد من بعيد وأدرك التعادل بتسجيله هدفين متتاليين أيضاً بواسطة كل من المدافعين، المونتينيغري ستيفان سافيتش، والمكسيكي هكتور هيريرا.

هذا واكتفى يوفنتوس بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، ويتقاسم المركزين الثاني والثالث مع أتلتيكو مدريد، في ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين خلف فريق لوكوموتيف موسكو الذي تغلب خارج أرضه على مضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدفين مقابل هدف واحد.

The post اليوفي يُخفق في تحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد ويكتفي بنقطة يتيمة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا