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الثنائي بلعم والوروفلي يغيبان عن النصر

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأكّد غياب الثنائيّ عبدالله بلعم وصدام الورفلي عن فريقهم النصر أمام الرجاء المغربي في مباراة الإياب التي ستقام نهاية الشهر الحالي في العاصمة المغربية الرباط.

وبحسب الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لنادي النصر فإنّ الثنائي الليبي قد عادا لمدينة بنغازي لاستكمال مراحل العلاج حيث سيغيب بلعم عن الملاعب لمدة تتجاوز 19 يوما بعد تعرّضه للإصابة في مفصل الركبة بينما يغيب الورفلي لمدة تصل 11 يوما بعد تعرّضه لذات الإصابة.

وكان النصر قد فقد مباراة الذهاب في مصر بـ3 أهداف لهدف وهو ما صعب من مهمته في التأهل لمجموعات أبطال أفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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