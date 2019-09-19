الثنائي بلعم والوروفلي يغيبان عن النصر

تأكّد غياب الثنائيّ عبدالله بلعم وصدام الورفلي عن فريقهم النصر أمام الرجاء المغربي في مباراة الإياب التي ستقام نهاية الشهر الحالي في العاصمة المغربية الرباط.

وبحسب الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لنادي النصر فإنّ الثنائي الليبي قد عادا لمدينة بنغازي لاستكمال مراحل العلاج حيث سيغيب بلعم عن الملاعب لمدة تتجاوز 19 يوما بعد تعرّضه للإصابة في مفصل الركبة بينما يغيب الورفلي لمدة تصل 11 يوما بعد تعرّضه لذات الإصابة.

وكان النصر قد فقد مباراة الذهاب في مصر بـ3 أهداف لهدف وهو ما صعب من مهمته في التأهل لمجموعات أبطال أفريقيا.

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