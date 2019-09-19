منتخب القوة البدنية يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة أفريقيا

تونس 19 سبتمبر 2019 (وال)- يواصل بعثة المنتخب الليبي للقوة البدنية، استعداداته في العاصمة التونسية، للمشاركة في بطولة أفريقيا في جنوب أفريقيا شهر أكتوبر.

هذا ويتكون بعثة المنتخب الذي دخل في معسكر تدريبي، من عدد “13” رياضيًا، ويسعى الرياضيين لتحقيق أفضل النتائج للمحافظة على لقب البطولة التي حققها منتخب ليبيا في النسخة الماضية عام 2018.

يُشار إلى أن المدرب الوطني طارق مخلوف، يُشرف على تدريبات المنتخب الليبي ويساعده المدرب علي بو وكيل. (وال- تونس) ع ج/ ر ت

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