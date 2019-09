المنتخب الليبي يحتل المركز 102 في تصنيف الفيفا

المتوسط:

تصدر المنتخب التونسي لكرة القدم المنتخبات المغاربية في الترتيب الجديد الذي صدر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتصدر منتخب تونس المنتخبات المغاربية بحلوله في المركز التاسع والعشرين على الصعيد العالمي، وذلك ضمن الترتيب الجديد لـ”الفيفا”، يليه المنتخب الجزائري، المتوج بكأس أفريقيا للأمم 2019، الذي حل في المركز الثامن والثلاثين على الصعيد العالمي.

أما المنتخب المغربي فقد حل ثالثا على الصعيد المغاربي والتاسع والثلاثين على الصعيد العالمي، يليه على بعد مراتب كثيرة، المنتخب الليبي الذي حل في المركز 102، ثم المنتخب الموريتاني الذي حل في المركز 105.

وتصدر المنتخب البلجيكي الترتيب العالمي، يليه المنتخب الفرنسي ثم المنتخب البرازيلي الذي حل ثالثا على مستوى العالم.

