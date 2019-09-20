فتح أبواب ملعب رادس مجانًا للجماهير لحضور مباراة تونس وليبيا بتصفيات “الشان 2020”

كشفت تقارير تونسية أن الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر فتح أبواب ملعب رادس مجاناً أمام الجماهير لحضور مباراة تونس وليبيا المقرر إقامتها يوم السبت القادم على تمام الساعة 8:15 بتوقيت ليبيا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للمحليين 2020.

ويخوض منتخبنا الوطني للمحليين، بقيادة جلال الدامجة، معسكرا تدريبيا بالعاصمة التونسية استعدادا لخوض المباراة المهمة أمام نظيره التونسي.

وحدد الاتحاد التونسي موعد مواجهة الذهاب بين فرسان المتوسط ونسور قرطاج في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات “شان 2020″، على أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 21 سبتمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني لكرة القدم للاعبين المحليين، بقيادة مدربه الوطني المخضرم جلال الدامجة، قد خاص معسكرا تدريبيا خلال شهر يوليو الماضي بالمملكة المغربية، والذي تواصل على مدى أكثر من أسبوعين خاض خلاله 3 مباريات ودية تجريبية وذلك استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المنتخب التونسي بتصفيات “شان 2020”.

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