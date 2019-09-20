النصر يمثل ليبيا في بطولة الأندية أبطال أفريقيا لكرة السلة

وجه الاتحاد الليبي لكرة السلة دعوة للفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر من أجل تمثيل ليبيا في بطولة الأندية أبطال أفريقيا وذلك باعتبار النصر بطل الدوري الليبي للعبة في الموسم الرياضي 2017 – 2018.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة السلة، أعلن في أبريل الماضي تأجيل منافسات التجمع الأول من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة، في العاصمة طرابلس، بمشاركة 6 أندية. وكان من المقرر أن يشارك في هذه البطولة أندية النصر حامل لقب الموسم الماضي، والأهلي طرابلس بطل الكأس، بالإضافة إلى الاتحاد، والأهلي بنغازي، والمروج وكذلك اليرموك.

يذكر أن النصر هو بطل أخر بطولتين لمسابقة لبطولة دوري لكرة السلة في ليبيا. كما تصدر الفريق ترتيب جدول فرق المجموعة الشرقية في أخر بطولة للعبة في ليبيا والتي توقفت قبل انطلاق الدور السداسي بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

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