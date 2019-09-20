 منتخب ليبيا يتقدم في تصنيف فيفا لشهر سبتمبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الخميس، تصنيف منتخبات العالم عن شهر سبتمبر 2019، والذي شهد تواجد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المرتبة 102 عالميا.

وتقدم فرسان المتوسط، في تصنيفه العالمي، بالرغم من عدم مشاركته ببطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في دولة مصر الشقيقة، والتي توج بلقبها، المنتخب الجزائري.

وجاء ترتيب أول 10 منتخبات على مستوى العالم، كالتالي:

1- بلجيكا

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- البرتغال

6- أوروجواى

7- إسبانيا

8- كرواتيا

9- كولومبيا

10- الأرجنتين

تصنيف إفريقيا:

20- السنغال

29- تونس

34- نيجيريا

38- الجزائر

39- المغرب

49- منتخب مصر

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