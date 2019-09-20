الملاكم فتحي بربيش يحدد موعد الإعلان عن نزاله الجديد

حدد الملاكم المحترف الليبي فتحي بربيش، موعد الإعلان عن نزاله الجديد، والذي يعد الرابع في سجله الاحترافي بعالم الملاكمة .

وكتب بربيش من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً : “الأسبوع القادم أول معسكر تدريبي في مسيرتي في رياضة الملاكمة”.

وتابع: “إسبوعين ويتم الإعلان عن موعد مباراتي المقبلة، وهي رقم 4 في سجلي الاحترافي، في انتظار الجالية الليبية في مالطه”.

ويبلغ فتحي بربيش من العمر 29 عامًا، حيث بدأ مسيرته الرياضية في العام 2008 بلعبتي الساندا والووشو على يد مدربه زكريا الكاتب بنادي الاتحاد، لتقربه من لعبة الملاكمة، بعد أن حصل على بطولة طرابلس، ثم ليبيا حتى احترف الملاكمة في العام 2012، عبر حلبة نادي الاتحاد ليقرر السفر إلى مالطا.

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