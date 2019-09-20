الأهلي بنغازي يلاقي الهلال وديًا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالبطولة العربية

أستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي بقيادة رشيد بلحوت على خوض مباراة ودية غد السبت أمام فريق الهلال، ضمن استعدادات الجزارة لخوض مباراة الإسماعيلي في إياب دور الـ23 للبطولة العربية للأندية الأبطال.

وستقام المباراة بين الأهلي بنغازي وضيفه فريق الهلال على ملعب النادي بحي الزيتون على تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن فريق الأهلي يواصل تدريباته يوميا على أرضية ملعب النادي بالزيتون، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي حيث يحرص الجهاز الفني للجزارة بقيادة الجزائري رشيد بلحوت، على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية وتكتيكة مكثفة من أجل إكساب اللاعبين فورمة المباريات وتقوية الجانب البدني لدى اللاعبين استعداداً للمباراة المرتقبة.

ويحتاج الأهلي بنغازي إلى الفوز بهدفين دون رد في مباراة الإياب بتونس يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة العربية للأندية، حيث أنه فقد مباراة الذهاب بالإسماعيلية بنتيجة 2 / 4.

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