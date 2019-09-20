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المنتخب الوطني يتقدم 3 مراكز بتصنيف الفيفا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم ثلاثة مراكز بالتصنيف الجديد الصادر أمس الخميس من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لمنتخبات العالم

واحتل فرسان المتوسط المرتبة 102 على مستوى العالم برصيد ألف ومئتين واثنتي عشرة نقطة، ليتقدم ثلاثة مراكز عن آخر تصنيف للفيفا بعدما كان في المرتبة المائة والخمسة، فيما يحتل المنتخب المركز الثاني والعشرين على مستوى القارة الأفريقية التي تتصدره السنغال صاحبة المركز العشرين عالمياً وتليها تونس ثم نيجيريا وبعدها المنتخب الجزائري حامل لقب أمم أفريقيا الأخيرة .

وجاء ارتقاء المنتخب الوطني في سلم تصنيف الفيفا بعدما تغلب على النيجر في مباراته الودية الأخيرة ضمن معسكره بالمغرب إضافة إلى الخسارة أمام بوركينا فاسو .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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