المنتخب الوطني يتقدم 3 مراكز بتصنيف الفيفا

تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم ثلاثة مراكز بالتصنيف الجديد الصادر أمس الخميس من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لمنتخبات العالم

واحتل فرسان المتوسط المرتبة 102 على مستوى العالم برصيد ألف ومئتين واثنتي عشرة نقطة، ليتقدم ثلاثة مراكز عن آخر تصنيف للفيفا بعدما كان في المرتبة المائة والخمسة، فيما يحتل المنتخب المركز الثاني والعشرين على مستوى القارة الأفريقية التي تتصدره السنغال صاحبة المركز العشرين عالمياً وتليها تونس ثم نيجيريا وبعدها المنتخب الجزائري حامل لقب أمم أفريقيا الأخيرة .

وجاء ارتقاء المنتخب الوطني في سلم تصنيف الفيفا بعدما تغلب على النيجر في مباراته الودية الأخيرة ضمن معسكره بالمغرب إضافة إلى الخسارة أمام بوركينا فاسو .

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