اخبار الرياضة

تشيشاريتو يقود إشبيلية في رحلة أذربيجان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد إشبيلية حامل الرقم القياسي بالتتويج باللقب الأوروبي بفوز كبير خارج أرضه على كاراباخ الأذري بثلاثة أهداف دون مقابل في أول جولات دور المجموعات من اليوروباليغ.

وتقدم الفريق الأندلسي في الدقيقة الثانية والستين عن طريق مهاجمه المكسيكي خافيير هيرنانديز تشيشاريتو، ليضيف زميله منير الحدادي ثاني أهداف الفريق في الدقيقة الثامنة والسبعين، ليختتم أوليفيه توريس ثلاثية إشبيلية قبل خمس دقائق من انتهاء المباراة .

ليحقق إشبيلية متصدر الليغا أول ثلاث نقاط في البطولة الأوروبية حيث يسعى لتعزيز رقمه القياسي والتتويج بها مجددا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك