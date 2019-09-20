تشيشاريتو يقود إشبيلية في رحلة أذربيجان

عاد إشبيلية حامل الرقم القياسي بالتتويج باللقب الأوروبي بفوز كبير خارج أرضه على كاراباخ الأذري بثلاثة أهداف دون مقابل في أول جولات دور المجموعات من اليوروباليغ.

وتقدم الفريق الأندلسي في الدقيقة الثانية والستين عن طريق مهاجمه المكسيكي خافيير هيرنانديز تشيشاريتو، ليضيف زميله منير الحدادي ثاني أهداف الفريق في الدقيقة الثامنة والسبعين، ليختتم أوليفيه توريس ثلاثية إشبيلية قبل خمس دقائق من انتهاء المباراة .

ليحقق إشبيلية متصدر الليغا أول ثلاث نقاط في البطولة الأوروبية حيث يسعى لتعزيز رقمه القياسي والتتويج بها مجددا.

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