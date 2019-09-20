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البدري يقود الفراعنة خلفا للمكسيكي أغيري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة خلفا للمكسيكي خافيير أغيري والذي أقيل من منصبه عقب كأس الأمم الأفريقية الماضية .

وأوضح الاتحاد المصري أنه عين البدري مديرا فنيا للمنتخب وكلفه بتشكيل جهازه المعاون الأيام القادمة بعد التشاور وعرض القائمة على إدارة الاتحاد .

وكان البدري قد دخل قائمة المرشحين لخلافة أغيري بالإضافة إلى حسام حسن مدرب فريق سموحة، وإيهاب جلال مدرب فريق المصري البورسعيدي .

وسبق للمدرب حسام البدري تدريب منتخب مصر الأولمبي عام 2015، لكنه لم ينجح في قيادته إلى دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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