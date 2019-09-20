البدري يقود الفراعنة خلفا للمكسيكي أغيري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة خلفا للمكسيكي خافيير أغيري والذي أقيل من منصبه عقب كأس الأمم الأفريقية الماضية .
وأوضح الاتحاد المصري أنه عين البدري مديرا فنيا للمنتخب وكلفه بتشكيل جهازه المعاون الأيام القادمة بعد التشاور وعرض القائمة على إدارة الاتحاد .
وكان البدري قد دخل قائمة المرشحين لخلافة أغيري بالإضافة إلى حسام حسن مدرب فريق سموحة، وإيهاب جلال مدرب فريق المصري البورسعيدي .
وسبق للمدرب حسام البدري تدريب منتخب مصر الأولمبي عام 2015، لكنه لم ينجح في قيادته إلى دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو بالبرازيل.
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