الأهلي بنغازي يستعد للإسماعيلي بمواجهة الهلال

يواجه الأهلي بنغازي فريق الهلال في مباراة ودية بملعب الفريق بحي الزيتون مساء السبت وذلك تحضيرا لخوض مباراة الإياب أمام الإسماعيلي المصري ببطولة الأندية العربية .

ويدخل الفريق المباراة بقيادة المدرب الجزائري رشيد بلحوت منقوصا من اللاعبين المنضمين لصفوف منتخب المحليين في معسكر تونس، وتأتي هذه المباراة في إطار التحضير لمباراة إياب دور الاثنين والثلاثين من بطولة الأندية العربية الأبطال بعدما خسر موقعة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين .

وسيواجه الأهلي بنغازي ضيفه الإسماعيلي في السابع والعشرين من الشهر الجاري في مباراة الإياب بتونس حيث اختار الفريق ملعب المنستير بتونس ليكون مسرحا للمواجهة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية