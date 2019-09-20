الأندية الإنجليزية تبدأ بانتصارات في اليوروبا ليغ

انطلقت رحلة أرسنال الإنجليزي وصيف النسخة الماضية من الدوري الأوروبي إلى ألمانيا وتحديدا ملعب كومرزبنك أرينا معقل آينتراخت فرانكفورت.

وحاول أصحاب الأرض الوصول لحصون الفريق اللندني منذ الدقائق الأولى لكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة، أما الغانارز فاصطدموا بتألق حارس الفريق الألماني في تهديد صريح لوصول أرسنال لشباك الألمان لم يتأخر بعدما افتتح الشاب جوزيف ويلوك أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة والثلاثين مستغلا كرة تغيرت نحو المرمى.

وفي الشوط الثاني الحال لم يختلف كثيرا فأرسنال حاولوا عن طريق ضربة حرة مباشرة في أول عشر دقائق لكن عارضة فرانكفورت وقفت في وجه الضيوف، أما فرانكفورت فواصلوا إضاعتهم لفرص سهلة.

وفي عرف كرة القدم من يضيع كثيرا سيقبل أهدافا، وهذا ما حصل بعدما سجل الشاب بوكايو ساكا الهدف الثاني من تسديدة متقنة في آخر خمس دقائق، ليختتم المتألق بيير أوباميانغ أهداف المباراة في الوقت بدل الضائع ليضرب مدفع أرسنال أولى ضرباته بالبطولة الأوروبية .

أما مانشستر يونايتد فاستضاف أستانا الكازاخي على ملعب الأولد ترافود ضمن المجموعة الثانية عشرة، ودخل الشياطين الحمر المباراة بالصف الثاني وانتظروا حتى منتصف الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الثالثة والسبعين عندما سجل الواعد ماسون جرينوود هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية قادت أبناء سولشاير لتحقيق أول ثلاث نقاط في بداية مغامرتهم باليوروباليغ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية