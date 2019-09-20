البلوز يجدد عقد مُهاجمه كالوم أودي

جدد تشيلسي عقد مهاجمه الشاب الإنجليزي كالوم هودسون أودي بعقد طويل الأجل ليقطع الطريق أمام الأندية الراغبة بضمه الموسم المقبل.

وأوضح البلوز على موقعه بأنه وقع مع موهبته الشابه عقدا يمتد حتى ألفين وأربعة وعشرين، حيث أكدت تقارير صحفية أن راتب اللاعب سيصل بعد التجديد إلى مئتي ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وارتبط اللاعب في الصيف الماضي بالانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لمدة طويلة حيث ينتهي عقد اللاعب مع الفريق اللندني في يناير المقبل الأمر الذي عجل بقرار مسؤولي تشيلسي تمديد مفاوضات التجديد.

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