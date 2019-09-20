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الزناد يعد الليبيين بـ”فرحة جديدة” ويتحدّث لـ218 عن طموح العالمية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال البطل الليبي العالمي في لعبة الملاكمة مالك الزناد في تصريحات خاصة لـ218 إنه يتطلع لتحقيق الانتصار على منافسه الإنجليزي في النزال القادم الذي سيقام في 12 من شهر اكتوبر القادم على حلبات بريطانيا.

وأوضح الزنادي أنه يتدرب بشكل مكثف في الفترة الماضية وأداؤه قد تطور بشكل ملحوظ تحت إشراف مدربه الإنجليزي ويسعى جاهدا للوصول إلى مستوى أكثر تطوّراً يؤهله للبروز العالمي وإثبات نفسه بين عمالقة المُلاكمة حول العالم.

وحول مشاركته في أغنية انطير الذي بثت بشكل حصري عبر شاشة 218 في المدة الماضية قال الزناد إنها قد تكون بوابة للانتقال لعالم الفن والتمثيل بعد تحقيقه للنجاحات التي يريدها في لعبة الملاكمة والتي برز فيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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