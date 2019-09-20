الزناد يعد الليبيين بـ”فرحة جديدة” ويتحدّث لـ218 عن طموح العالمية

قال البطل الليبي العالمي في لعبة الملاكمة مالك الزناد في تصريحات خاصة لـ218 إنه يتطلع لتحقيق الانتصار على منافسه الإنجليزي في النزال القادم الذي سيقام في 12 من شهر اكتوبر القادم على حلبات بريطانيا.

وأوضح الزنادي أنه يتدرب بشكل مكثف في الفترة الماضية وأداؤه قد تطور بشكل ملحوظ تحت إشراف مدربه الإنجليزي ويسعى جاهدا للوصول إلى مستوى أكثر تطوّراً يؤهله للبروز العالمي وإثبات نفسه بين عمالقة المُلاكمة حول العالم.

وحول مشاركته في أغنية انطير الذي بثت بشكل حصري عبر شاشة 218 في المدة الماضية قال الزناد إنها قد تكون بوابة للانتقال لعالم الفن والتمثيل بعد تحقيقه للنجاحات التي يريدها في لعبة الملاكمة والتي برز فيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

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