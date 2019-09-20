الأهلي يتأهل لنهائي بطولة بنغازي لكرة القدم الشاطئية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تأهل فريق الأهلي للمباراة النهائية فى دوري بنغازي لكرة القدم الشاطئية والتي تحتضنها شواطئ منطقة اللثامة .

وجاء تأهل الأهلي عقب فوزه أمس الخميس على منافسة التحدي بنتيجة خمس أهداف مقابل أربعة .

ستقام اليوم الجمعة نصف النهائي الثاني الذي سيجمع الهلال و النصر على تمام الساعة 5:30 لحجز مقعد النهائي .

وشاركت في البطولة ثمان فرق هي “الأهلي، والتحدي، والنصر، والهلال، والنجمة، والنجوم، والمروج، والمجاهد”، حيث قسمت الفرق إلى مجموعتين حيث تأهل للرباعي عن المجموعة الأولي الهلال أول المجموعة و الأهلي ثانيًا، فيما تأهل عن المجموعة الثاني التحدي كأول مجموعة والنصر ثانيا .

يشار إلى أن الختام سيقام نهاية الأسبوع القادم.

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