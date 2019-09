الأهلي بنغازي يواجه الهلال تمهيدا لمباراته المرتقبة مع الإسماعيلي المصري

المتوسط:

يواجه الأهلي بنغازي فريق الهلال في مباراة ودية بملعب الفريق بحي الزيتون مساء السبت وذلك تحضيرا لخوض مباراة الإياب أمام الإسماعيلي المصري ببطولة الأندية العربية .

ويدخل الفريق المباراة بقيادة المدرب الجزائري رشيد بلحوت منقوصا من اللاعبين المنضمين لصفوف منتخب المحليين في معسكر تونس،

ويواجه الأهلي بنغازي ضيفه الإسماعيلي في السابع والعشرين من الشهر الجاري في مباراة الإياب بتونس حيث اختار الفريق ملعب المنستير بتونس ليكون مسرحا للمواجهة.

