الدامجة لـ218: مهمة تونس صعبة وتتطلب اجتهاد الفرسان

قال مدرب المنتخب الوطني جلال الدامجة في تصريحات لـ218 قبل مواجهة المنتخب التونسي للمحليين لحساب التصفيات المؤهلة للبطولة مطلع العام القادم في إثيوبيا إن المواجهة صعبة وتحتاج للتوفيق واجتهاد اللاعبين حيث عانى طوال المدة الماضية من عدم التحاق كافة الأسماء قبل وقت كافي من لعب اللقاء.

وأضاف الدامجة إنه يعول على قتالية اللاعبين لإعادة سيناريو عام 2017 عندما تأهل المنتخب الوطني للاعبين المحليين لنهائيات الشان التي أقيمت فيما بعد في المغرب عقب فوزه على الجزائر ذهابا وإيابا في تلك التصفيات.

يواصل المنتخب الوطني للمحليين تدريباته اليومية في معسكره بتونس تحضيرا لمواجهة المنتخب التونسي في رادس لحساب التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا بداية العام القادم، ويشرف الدامجة على حظوظ المنتخب الوطني ويساعده الثنائي سالم الجلالي وأكرم الهمالي.

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