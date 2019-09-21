كونتي وجيامباولو.. صراع الأفكار المختلفة في الديربي

صراع الأفكار التكتيكية في الديربي سيكون محموما، اليوم، بين كونتي وجيامباولو المدربين الذين يمتلكان بصمة كبيرة في عالم كرة القدم، فكونتي يشتهر بأسلوب اللعب الدفاعي وتعبئة اللاعبين وتحصل على تجربة وخبرة كبيرة في السنوات الأخيرة بعد النجاح الذي حققه رفقة يوفنتوس وتشلسي في إنجلترا.

كونتي بالأرقام لم يخسر أي ديربي كمدرب مع اليوفي، ففي إيطاليا فاز بأربع مباريات وتعادل في واحدة، وهو يعلم جيدا أن الفوز في الديربي سيشكل له انطلاقة قوية: الأولى مصالحة المشجعين بعد الأداء الباهت أمام سلافيا براغ التشيكي والفشل في تسجيل فوز يعبد له الطريق نحو التأهل للدور الثاني في مجموعة تضم برشلونة وبروسيا دورتموند، والنقطة الثانية ضمان الاستمرار في الصدارة والدفعة المعنوية الكبيرة التي سيشكلها هذا للاعبين والجمهور.

في الجهة المقابلة يتعرض جيامباولو مدرب ميلان لضغوطات كبيرة فهو في المباريات الثلاث الأولى لم يستطع تنفيذ أفكاره التي قدم لميلان من أجلها ولم يتح الفرصة للأسماء الجديدة بالإندماج ولو تدريجيا رفقة فريقه وعلى الرغم من امتلاكه إحصائية إيجابية مع سامبدوريا في الديربي أمام جنوى حيث لعب ست مباريات تفوق في أربع منها وتعادل في اثنتين إلا أن الظروف الحالية مع ميلان من سوء حظه لا تميل لصالحه فالإنتر لم يعد ذلك الفريق الباهت وميلان حتى الآن لم يعد.

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