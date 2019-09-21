“ديربي الغضب” على صفيح ساخن

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية والعالمية ديربي مدينة ميلانو بين الميلان وغريمه التقليدي الإنتر لحساب الأسبوع الرابع من الدوري على ملعب السان سيرو.

وتعني مواجهة للإنتر المحافظة على الصدارة بعد الخيبة الأوروبية أمام سلافيا براغ، ومواجهة الامتحان الصعب لجيامباولو مع الميلان لمعرفة دور الفريق في المنافسة على المراكز المؤهلة للأبطال هذا الموسم.

وسيطمح الميلان المستضيف لمواصلة تطوره في الجولات الأخيرة بعد السقوط في أودني بالجولة الأولى، فالفوز على الغريم الإنتر سيفتح له الأبواب على انطلاقة قد تكون الأفضل له في المواسم الأخيرة.

أما النيراتزوي بقيادة كونتي فسيبحث عن تعزيز صدارته بالعلامة الكاملة بعد السقوط في أول اختبار أوروبي بدوري الأبطال، لكن هدف رفقاء لوكاكو سيكون مواصلة السطوة في الديربي خصوصا أن الروسونيري لم يتمكن من تحقيق أي انتصار بالدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة، ليفرض الإنتر هيمنته المطلقة على المدينة.

وسيجذب ديربي ديلا مادونينا هذا الموسم كل الأنظار إليه والذي سيحضره جياني إينفانتينو رئيس الفيفا إضافة إلى نجوم سابقين مثلوا الناديين في حقب تاريخية مختلفة فهو الديربي الذي لا يريد فيه أي من الفريقين ارتكاب الأخطاء، وإنما خطف نقاط المباراة من أجل زعامة ميلانو ، فهل تبتسم لميلان بعد غياب ؟ أم أنها تواصل ألوانها بالأزرق والأسود إلى حين إشعار آخر؟

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