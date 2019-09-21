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بورنموث يفاجئ ساوثهامبتون بثلاثية

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب بورنموث على مضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أجريت على ملعب سانت ماري في افتتاح الأسبوع السادس من البريمرليغ.

وتقدم بورنموث بهدف من مدافعه الهولندي ناثان آكي في الدقيقة العاشرة، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف هاري ويلسون ثاني أهداف الضيوف في الدقيقة الخامسة والثلاثين، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من تقليص الفارق عن طريق جيمس بروز في الدقيقة الثالثة والخمسين ، لينهي المتألق كالوم ويسلون المباراة بالهدف الثالث في الوقت بدل الضائع .

ليرفع بورنموث رصيده إلى عشر نقاط في المرتبة الثالثة، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند سبع نقاط في المركز العاشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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