بورنموث يفاجئ ساوثهامبتون بثلاثية

تغلب بورنموث على مضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أجريت على ملعب سانت ماري في افتتاح الأسبوع السادس من البريمرليغ.

وتقدم بورنموث بهدف من مدافعه الهولندي ناثان آكي في الدقيقة العاشرة، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف هاري ويلسون ثاني أهداف الضيوف في الدقيقة الخامسة والثلاثين، لكن أصحاب الأرض تمكنوا من تقليص الفارق عن طريق جيمس بروز في الدقيقة الثالثة والخمسين ، لينهي المتألق كالوم ويسلون المباراة بالهدف الثالث في الوقت بدل الضائع .

ليرفع بورنموث رصيده إلى عشر نقاط في المرتبة الثالثة، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند سبع نقاط في المركز العاشر.

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