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البيانكونيري يسعى لخطف الصدارة بمواجهة يوفنتوس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستقبل يوفنتوس على ملعبه أليانز ستاديوم ضيفه هيلاس فيرونا في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويدخل البيانكونيري مباراة الجولة الرابعة باحتلالهم المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين عن المتصدر، حيث سيقود المدرب ماوريتسيو ساري أول مباراة للفريق على ملعبه بالدوري بعدما تواجه مع فيورنتينا وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو والتي انتهت بالتعادل .

فيما سيدخل هيلاس فيرونا المباراة بعد الخسارة الأخيرة أمام ميلان في الجولة الماضية حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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