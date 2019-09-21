برشلونة يدفع بـ”مثلث النار” في موقعة غرناطة

يسعى برشلونة لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي بالدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على غرناطة في الجولة الخامسة من الدوري.

وسيدخل برشلونة مواجهة غرناطة لأول مرة بوجود الأرجنتيني ليونيل ميسي العائد من الإصابة حيث أجرى مساء أمس التدريبات الجماعية مع الفريق بعد المواجهة أمام بروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي المباراة بالثلاثي الهجومي ميسي وسواريز وغريزمان، المعروف بـ”مُثلث النار”.

ويحتل البلوغرانا المركز الخامس في الدوري برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف إشبيلية المتصدر، فيما يأتي غرناطة الصاعد لليغا في المركز السادس بالرصيد نفسه.

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