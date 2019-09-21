الأهلي يحصد السوبر المصري للمرة الـ11 في تاريخه

حصد الأهلي كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما تغلب على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أجريت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقدم الأهلي بثلاثة أهداف افتتحها النيجيري جونيور أجاي في الدقيقة التاسعة عشرة، ليعزز اللاعب ذاته تقدم الفريق في الوقت بدل الضائع، ليختتم حسين الشحات ثلاثية الفريق في آخر أنفاس الشوط الأول، فيما سجل أهداف الزمالك محمود علاء من ركلتي جزاء في الدقيقتين الرابعة والسبعين والسادسة والسبعين.

ورفع الأهلي بهذه النتيجة رصيد بطولاته بالسوبر المصري إلى أحد عشر لقبا ويحافظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي على حساب المصري البورسعيدي.

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