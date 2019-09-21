هاميلتون الأسرع بتجارب سنغافورة الثانية

تصدر البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس التجارب الحرة الثانية على مضمار “ياس مارينا” لسباق الجائزة الكبرى بسنغافورة المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم لسباقات السيارات.

وحقق هاميلتون دقيقة وثمانية وثلاثين ثانية وسبعمئة وثلاثة وسبعين جزءا من الثانية، حيث تفوق بفارق مئة وأربعة وثمانين جزءا بالمئة من الثانية على الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول والذي سجل أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى.

ويسعى هاميلتون للتتويج ببطولة العالم للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية حيث يتصدر الترتيب بفارق يصل إلى ثلاثة وستين نقطة عن زميله فالتيري بوتاس.

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