سلسلة من الإصابات داخل صفوف ليفربول وكلوب يكشف عن القائمة!

عرض مدرب ليفربول يورغن كلوب المستجدات الأخيرة لفريق الريدز وقائمة الإصابات التي يعانيها عدد من اللاعبين.

حيث أن اللاعب نابي كيتا عاد إلى التدريب مع الفريق أمس الجمعة أما الحارس أليسون فيتحسن بدوره، على نحو إيجابي.

وبحسب المدرب الألماني فأن أليسون لا يتدرب حتى الآن، لكن أموره تحظى بالمواكبة عن كثب، قائلاً:

“ما يزال مبكراً حتى الآن أن نقول شيئاً، لأن الطاقم الطبي هو من سيخبرني بذلك”.

أما بالنسبة للاعب ديفوك أوريجي، فمن المستبعد أن يكون جاهزاً لخوض المباراة أمام تشيلسي يوم الأحد لكن اللاعب لم يجر استبعاده من التشكيلة بصورة نهائية.

هذا وأصيب مهاجم ليفربول في الكاحل، خلال الأسبوع الماضي، خلال مباراة انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف لواحد على نيوكاسل.

