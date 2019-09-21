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بالفيديو.. غاريث بيل يُهين راية ريال مدريد!

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

ارتبط اسم النجم الويلزي طوال الصيف الماضي بالرحيل عن ريال مدريد. [رويترز]

أشعل النجم الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني عاصفة من الجدل جراء لقطة أظهرتها وسائل إعلام عالمية، يرفض خلالها التقاط صورة وهو يحمل راية النادي خلال مباراة باريس سان جرمان الفرنسي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

حيث رفض بيل حمل الراية وتردد كثيراً، قبل أن يمررها لزميله داني كارفخال، الذي كان يقف بجانبه ليلتقط الصورة دون أن يمسك بشعار النادي.

وارتبط اسم النجم الويلزي طوال الصيف الماضي بالرحيل عن ريال مدريد، بعد أن أكد المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان أنه خارج خططه للموسم الجديد.

 

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