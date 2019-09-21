اختتام بطولة عمر المختار للفروسية في دورتها الثانية ببنغازي

بنغازي 21 سبتمبر 2019 (وال)- اختتمت بمدرسة فرسان المتوسط للفروسية بمنطقة سيدي فرج ببلدية بنغازي، منافسات بطولة عمر المختار للفروسية في دورتها الثانية.

هذا وشارك في منافسات البطولة أندية: شهداء بنغازي – عمر المختار، – شهداء الرحبة، الفارس الليبي، مدرسة فرسان المتوسط.

وكانت نتائج البطولة التي أقيمت يوم أمس الأول على النحو التالي:

فئة المبتدئين

الترتيب الأول: عبد المهيمن العبيدي على الجواد الأسطورة، في زمن 42:92 ثانية من نادي شهداء بنغازي.

الترتيب الثاني : الفارس أحمد بعيو على الجواد الأسطورة، في زمن 43:03 ثانية، من نادي شهداء بنغازي.

الترتيب الثالث : للفارس سراج القداري على الفرس وردة المختار، في زمن 43:45 ثانية، من نادي عمر المختار.

فئة الناشئين

الترتيب الأول : الفارس حسن فؤاد المجراب على الفرس العنود، في زمن 44:72 ثانية، من نادي عمر المختار.

الترتيب الثاني : الفارسة رناد العبيدي على الجواد زعفران، في زمن 45:60 ثانية، من مدرسة فرسان المتوسط.

الترتيب الثالث : الفارس يونس الشيخي على الجواد وعد الرحمن، في زمن 47:00 ثانية، من مدرسة شهداء الرحبة.

فئة المفتوحة

الترتيب الأول : الفارس مروان النايلي على الجواد نجم، برصيد 65 نقطة، في بزمن 40:60 ثانية، من نادي شهداء بنغازي.

الترتيب الثاني : الفارس عمر الحمروش على الفرس جود وردة، برصيد 65 نقطة، في زمن 50:22 ثانية، من نادي عمر المختار.

الترتيب الثالث : الفارس صهيب المنصوري على الفرس جني، برصيد 61 نقطة، في زمن 42:28 ثانية، من مدرسة فرسان المتوسط. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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