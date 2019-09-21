انطلاق الحملة الوطنية حول تناول المنشطات وأضرارها في جالو

جالو 21 سبتمبر 2019 (وال)- انطلقت ببلدية جالو اليوم السبت، الحملة الوطنية الحملة الوطنية حول تناول المنشطات وأضرارها، وذلك بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات، والنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين.

هذا ويُشارك في الحملة عدد من المدربين والحكام والرياضيين والإعلاميين والمهتمين بشأن المنشطات، وبحضور النائب الثاني لرئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين الأستاذ عبد الله بوزريبة، ومنسق النقابة بالواحات الدكتور صلاح الجيلاني، ومدير مكتب الرياضة جالو، ورؤساء أندية: التضامن، الفتح، اللبّة، ومقرر الاتحاد الفرعي خليج سرت، وروابط جماهير الأندية في الواحات، ومديري المراكز الإعلامية بأندية الواحات، وعدد من الإعلاميين الرياضيين.

وقدّم رئيس اللجنة الليبية لمكافحة المنشطات الدكتور محمد الفقي، شرحًا حول الأضرار التي تسببها تناول المنشطات، وأضرارها على الرياضات المختلفة، كما تناول تأثيرها وسلبياتها الصحية على صحة الرياضيين.

وأشار الفقي إلى حرص المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، على خلق بيئة رياضية نظيفة وسليمة، تشجيعًا لمبدأ التنافس الرياضي السليم.

وكانت تنسيقية النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بمنطقة الواحات، قد أسهمت في تنظيم اليوم العلمي، لتنطلق بعدها رحلة اللجنة الليبية لمكافحة المنشطات إلى بقية المدن المستهدفة من الحملة. (وال- جالو) ر ع/ ر ت

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