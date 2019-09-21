تفوق الأهلي بنغازي وديًا على الهلال

بنغازي 21 سبتمبر 2019 (وال)- تفوق فريق الأهلي بنغازي مساء اليوم السبت، وديًا على جاره الهلال بهدفين دون مقابل.

هذا وقد أقيمت المباراة على أرضية ملعب النادي الأهلي بمنطقة الزيتون، حيث جاء الهدف الأول للأهلي منتصف الشوط الأول برأسية وائل اصديرة.

وفي الشوط الثاني، استمر تقدم الأهلي حتى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ليعزز تقدمه بهدف ثانٍ بقدم لاعبه الصاعد علي القماطي.

يُشار إلى أن فريق الهلال كان قد دخل المباراة بكامل صفوفه بقيادة اللاعب الدولي فيصل البدري، وتحت إشراف المدرب ناصر الحضيري. (وال- بنغازي) ف ح/ ر ت

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