منتخب المحليين يتعثر أمام تونس.. والعين على موقعة الإياب

كما كان متوقعا خسر المنتخب الوطني للمحليين مباراة الذهاب التي جمعته بنظيره التونسي بهدف دون مقابل لحساب التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا التي ستقام العام المقبل في إثيوبيا.

المنتخب ظهر متماسكا في الشوط الأول وحاول قدر الإمكان إحراج المنتخب التونسي بتسجيل هدف يعزز حظوظه في التأهل حيث ستقام مباراة الإياب منتصف الشهر المقبل في المغرب.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب التونسي الوصول لشباك الحارس أحمد عزاقة وهذا ما حدث عندما جاء الهدف الوحيد في اللقاء بواسطة اللاعب أنيس البدري في الدقيقة الخامسة والخمسين إثر تمهيد من قبل اللاعب علاء المرزوقي.

وسجل المنتخب التونسي بهذا الفوز على المنتخب الوطني بداية جيدة للمدرب منذر الكبير الذي سيقوده في تصفيات الكان القادمة شهر نوفمبر القادم فيما سيحاول الدامجة تصحيح الأخطاء قبل موقعة الإياب في المغرب.

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