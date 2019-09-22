الأفريقي زليتن يتوج بلقب بطولة الصداقة الدولية للكرة المصغرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج فريق الأفريقي زليتن أمس السبت ببطولة الصداقة الدولية لكرة القدم المصغرة التي احتضنتها المنستير التونسية، وجاء فوز الفريق الليبي باللقب عقب تفوقه على فريق النجم الأحمر بسوسة التونسي بالركلات الترجيحية .

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل ثلاثة مقابل ثلاثة، وحقق الأفريقي الفوز بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل اثنين .

وتأهل فريق الإفريقي للنهائي بعد عبوره لفريق مرناق التونسي في الدور نصف النهائي بفوزه بركلات الترجيح.

هذا وتوج مهاجم الافريقي زليتن “عبد الله بن خليل” لجائزة هداف البطولة، وكان الأفريقي قد تصدر مجموعته في دوري المجموعات بعد الفوز في جميع مبارياته.

وشهدت البطولة مشاركة عدة فرق ليبية هي الأولمبي الزاوية، والنصر بالزنتان والجامعة السنوسية البيضاء .

وانطلقت مساء أمس السبت بعثة فريق الجامعة السنوسيه لكرة القدم المصغرة إلى تونس الشقيقة للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية لكرة القدم المصغرة من خلال النسخة الثانية والمقامة تحت إشراف الجامعة التونسية .

يشار إلى أن البطولة نظمت بمشاركة عشر فرق من ليبيا وتونس والجزائر وانطلقت المنافسات في التاسع عشر من الشهر الجاري .

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