النيراتزوري يهيمن على “ديربي ميلانو”

عقب التعثر الأوروبي بالتعادل أمام سلافيا براغ في إنطلاقة الفريق بدوري الأبطال، هاهو إنتر ميلانو يعود للواجهة المحلية بمواجهة الديربي ، فالنيراتزوري يتصدر الدوري بثلاثة انتصارات وكونتي يبحث عن تعديل الأداء في آخر مباراتين، فأي ورقة سيخوضها منافسه جيامباولو وفريقه لا يزال يبحث عن أداء يليق بماض يكاد يصبح بعيدا ؟

بدأ البلجيكي روميلو لوكاكو زمام المبادرة ووجه رسالة على أرض السان سيرو، فأراد التسجيل سريعا وكاد ينجح في محاولته لولا براعة الحارس دوناروما، ووقف القائم الأيسر لمرمى الميلان في وجه المدافع دامبروزيو في أسهل فرص الشوط الأول .

ورد الروسونيري سريعا وتمكن مهاجمه البولندي كريشتوف بيونتيك من هز شباك الإنتر لكن الحكم ألغاه بعد لمسة يد من الإيفواري كيسي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الجارين.

ومع انطلاق الشوط الثاني معالم الديربي بدأت تتضح، تسديدة من الكرواتي بروزوفيتش خادعت دوناروما بعدما تغيرت من البرتغالي لياو ليفتتح الإنتر أهداف الديربي .

وبعد محاولات غير موفقة للميلان جاءت اللحظة المنتظرة لجمهور النيراتزوري ، لوكاكو يهز شباك الميلان برأسية متقنة بعد عرضية نيكولو باريلا ، وكاد الانتر أن يضاعف النتيجة بعدما صوب البديل بوليتانو لكن ردتها العارضة، فيما أهدر البديل الآخر أنطونيو كاندريفا فرصة تعميق جراح الروسونيري لكن القائم الأيمن رفض أن تنتهي المباراة بثلاثية ، ليكسب النيراتزوري الرهان مرة أخرى مدونا فوزه الرابع على التوالي في ديربي دي ماندونينا ويواصل تربعه في الصدارة.

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