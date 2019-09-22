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السيتي يكتسح واتفورد في البريمرليغ

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق مانشستر سيتي فوزا كاسحا على ضيفه واتفورد بثمانية أهداف دون مقابل على ملعب الاتحاد ضمن الجولة السادسة من البريمرليغ .

وسجل أهداف السيتزن كل من الإسباني ديفيد سيلفا والأرجنتيني سيرجيو أغويرو من علامة الجزاء والجزائري رياض محرز من ضربة حرة مباشرة، فيما تكفل البرتغالي برناردو سيلفا بتسجيل ثلاثية كاملة، فيما عزز المدافع نيكولاس أوتاميندي التقدم قبل أن يختتم البلجيكي كيفن دي بروين أهداف المباراة.

ليرتفع رصيد السيتي بذلك عند ثلاث عشرة نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول صاحب الخمس عشرة نقطة فيما توقف رصيد واتفورد عند نقطتين في قاع الترتيب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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