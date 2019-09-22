لوكير الأسرع بالتجارب الرسمية في سنغافورة

حقق سائق فريق فيراري تشالز لوكير أفضل زمن في التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى المرحلة الخامسة عشرة لبطولة العالم لسباقات الفورمولا وان.

وسجل لوكير زمنا قدره دقيقة واحدة وثمانية وثلاثين ثانية ومائة واثنين وتسعين جزءا في المائة من الثانية، متقدما على بطل العالم ومتصدر الترتيب الحالي البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بفارق مئتين وسبعة أجزاء من الثانية.

وجاء الألماني سيبستيان فيتيل في المرتبة الثالثة، أما الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز السادس رغم احتلاله المركز الثاني في التجارب الثانية.

ويتطلع لوكير بعد هذا التفوق في التجارب النهائية لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بسباقي بلجيكا وإيطاليا.

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