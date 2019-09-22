رقم جديد لإنتر ميلانو في الديربي.. “الأفضل منذ 1999”

بعدما حسم ديربي مدينة ميلانو والذي أقيم على ملعب “السان سيرو” ضمن المرحلة الرابعة من السيريا آ واصل إنتر ميلانو أرقامه القياسية في الديربي للمباراة السابعة على التوالي في مواجهاته المباشرة أمام الميلان.

ولم يتلق النيراتزوري أي خسارة من جاره الميلان في آخر 7 مباريات جمعتهما بالدوري الإيطالي، حيث حقق الإنتر الفوز في 4 مناسبات مقابل التعادل في 3 مواجهات ليحقق أفضل نتائجه في الديربي منذ عام 1999.

ويتصدر إنتر ميلانو ترتيب الدوري بعد مرور 4 أسابيع بالعلامة الكاملة فيما توقف رصيد جاره الميلان عند 6 نقاط ليحتل المرتبة التاسعة.

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