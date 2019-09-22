بنغازي .. ختام منافسات بطولة الشاطئية الثانية لكرة السلة 3X 3

بنغازي 22 سبتمبر 2019 (وال)- اختتم بمصيف الياسمين السياحي ببلدية بنغازي، منافسات بطولة الشاطئية الثانية لكرة السلة 3X 3، بمشاركة “40” لاعبًا.

هذا وقد توج رفاق اللاعب إسماعيل الجهمي بلقب البطولة التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الفرعي للعبة ببغازي، عقب تفوقهم في النهائي على رفاق اللاعب بدر أمبيق بنتيجة 9 مقابل 5 نقاط، في المباراة التي توسطها الحكمان خالد أحنيش، وإبراهيم البرعصي.

المشاركين

بطولة الشاطئية الثانية لكرة السلة 3X 3، التي أقيمت في مصيف الياسمين أستمر ليوم واحد، وشارك فيه ( 40 ) لاعباً من مختلف أندية بنغازي، يُمثلون ( 10 ) فرق مشاركة في البطولة.

هذا وقد توسط مباريات البطولة، حكام الدوري الممتاز على مستوى المنطقة الشرقية، حيث ينص نظام البطولة على أن يكون التوقيت المباراة 10 دقائق.

بداية المباريات

بداية مباريات البطولة كانت في الفترة الصباحية، حيث تفوق في اللقاء الأول فريق رفاق “أحمد الأوجلي” على حساب رفاق “أحمد البيجو” بنتيجة 8 مقابل 4 نقاط، وفي اللقاء الثاني تمكن رفاق اللاعب “بدر أمبيق” من التفوق على رفاق اللاعب “أحمد القندوز” بنتيجة 6 مقابل 3 نقاط.

كما تفوق رفاق اللاعب إسماعيل الجهمي” في المباراة الثالثة على رفاق اللاعب “أحمد البيجو” بنتيجة 11 مقابل 8 نقاط، وفي المباراة الرابعة فقد رفاق اللاعب “سفيان الشويهدي” مباراتهم أمام رفاق اللاعب “أحمد القندوز” بنتيجة 8 مقابل 8 نقاط.

البيجو ومهند الأبرز

ومن أبرز اللاعبين في منافسات البطولة تمثل في الرميات الثلاثية، وأخرى في السرعات، وتقضي مدتها 30 ثانية، حيث أستطاع لاعب النصر “طارق البيجو” من التتويج بمسابقة الرميات الثلاثية، فيما نجح لاعب خالد بن الوليد “مهند جمال” من التتويج بمسابقة رمي السرعات.

وفي مسابقتي الرميات الثلاثية والسرعات، شارك فيها جميع اللاعبين الموجودين في البطولة، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين القدامى.

فاصل استعراضي

وقُبيل إقامة المباراة النهائية، قدّم ناشئو فريق النجوم لكرة السلة فاصلا استعراضيًا، حيث جرت مباراة استعراضية وسط حضور جماهير على شواطئ البحر، ناشئو فريق النجوم لكرة السلة الذي يُشرف على تدريبهم المدرب عبد الرازق الزوي، قدموا عرضًا ممتعًا أمام أنظار ومتابعي لعبة كرة السلة. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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