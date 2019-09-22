بنغازي .. فريق النجمة يُتوّج ببطولة شهداء الوحيشي للملاكمة

بنغازي 22 سبتمبر 2019 (وال)- تُوّج فريق النجمة للملاكمة بلقب بطولة شهداء الوحيشي للملاكمة بمدينة بنغازي.

هذا وقد توج فريق النجمة بلقب البطولة التي أقيمت في نادي السواعد، تحت إشراف الاتحاد الفرعي للعبة الملاكمة، وبتنظيم من مجلس إدارة نادي السواعد في جميع الفئات.

وهذه البطولة التي أقيمت على مدار يومين متتاليين، شارك فيها العديد من اللاعبين، يمثلون ( 8 ) أندية هي : الأهلي، النصر، الهلال، النجمة، السواعد، خالد بن الوليد سلطان ( 1 )، سلطان ( 2 ).

وتنافس اللاعبون المشاركون في ( 6 ) أوزان هي: خفيف ذبابة، ذبابة، الديك، متوسط، ريشة، خفيف، ونجح في نهاية المشوار البطولة فريق النجمة من التتويج بالقلائد الذهبية في البطولة.

نتائج البطولة

اليوم الأول

شهد اليوم الأول من منافسات البطولة إقامة ( 5 ) مباريات ونتائجه كالتالي:

فوز اللاعب إبراهيم الساحلي من نادي السواعد، على حساب اللاعب كاظم أبوقرين من نادي النجمة في وزن متوسط.

وحقق اللاعب عبد السلام داوود التفوق على حساب نسيم سليمان من نادي الأهلي في وزن متوسط، كما نجح لاعب الأهلي سعد الفلاح من التفوق على اللاعب معتز الجهاني من خالد بن الوليد في وزن متوسط.

وأستطاع لاعب النجمة جمعة داوود من تحقيق الانتصار على حساب اللاعب علي جمعة في وزن الريشة.

اليوم الثاني

تمكن لاعب صالة سلطان ( 2 ) داوود عادل الدرسي من تحقيق الفوز على حساب لاعب السواعد محمد مجدي، في وزن خفيف ذبابة، فيما عبر اللاعب مصطفى ميلود طقطق من نادي صالة سلطان ( 1 ) اللاعب أحمد الساحلي من نادي السواعد في وزن ذبابة.

وفقد لاعب صالة سلطان ( 1 ) أحمد الجامعي مباراته أمام لاعب صالة سلطان ( 2 ) علي بن عيسى في وزن ذبابة، وبدوره خسر لاعب النصر عبد العزيز الترهوني لقاءه أمام لاعب النجمة حمزة علي محمد في وزن الديك.

ونجح اللاعب إسلام أحمد لاعب الهلال في الفوز على لاعب السواعد حسن أحمد في وزن الريشة، بينما فاز أيضًا في وزن الريشة لاعب النجمة مصطفى عبد الخال، على لاعب الأهلي مصطفى الصفراني، وأما في وزن خفيف فتفوق لاعب النجمة صلاح الدين الجامعي على لاعب الهلال محمد عبد السلام. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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