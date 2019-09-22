ليفربول يعبر تشيلسي ويواصل الصدارة

واصل ليفربول صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حسم قمة المرحلة السادسة أمام مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب ستامفورد بريدج .

وافتتح الظهير الإنجليزي ترينت أرنولد في الدقيقة الرابعة عشرة من ضربة حرة مباشرة، ليعزز المهاجم البرازيلي فيرمينيو تقدم الريدز في الدقيقة الثلاثين من كرة رأسية، فيما سجل هدف تشيلسي الوحيد في المباراة لاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي بعد مجهود فردي في الدقيقة الـ71.

ليواصل ليفربول تقديم عروض قوية في البريمرليغ ليسجل فوزه السادس على التوالي ويصل لـ18 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد البلوز عند ثماني نقاط في المركز الـ11 في جدول الترتيب.

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