إنتر ميلان يُحقق الفوز على غريمه اللدود في ديربي الغضب

استمر نادي إنتر ميلان في مشواره الرائع ضمن الدوري الإيطالي بتحقيق رابع فوز له على التوالي، وهذه المرة كان الضحية غريمه اللدود ميلان.

حيث تمكن رجال المدرب الداهية انطونيو كونتي من هزيمة الجار الأحمر في ديربي الغضب بهدفين نظفين سجلهما كل من مارسيلو بروزوفيتش وروميلو لوكاكو في الشوط الثاني من المباراة.

وينفرد إنتر ميلان بهذا الفوز بصدارة الترتيبب برصيد 12 نقطة، مقابل 6 نقاط لميلان.

هذا وحرص ميلان وإنتر، على مناهضة العنصرية التي تعيشها ملاعب كرة القدم الإيطالية في الفترة الأخيرة وحرص لاعبوهما على الوقوف سوياً أمام لافتة حملت عبارة “الديربي ضد العنصرية”.

