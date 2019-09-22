الأهلي طرابلس والنصر يمثلان ليبيا في البطولات العربية والأفريقية لكرة السلة

وجه الاتحاد الليبي لكرة السلة خطابًا رسميا إلى ناديي النصر والأهلي طرابلس من أجل المشاركة في منافسات بطولة الأندية الأفريقية والبطولة العربية للموسم الجديد 2019 / 2020.

ومن المقرر أن يمثل فريق النصركرة السلة الليبية في بطولة الأندية الأفريقية بوصفه بطل النسخة الأخيرة من الدوري الليبي فيما سيمثل الأهلي طرابلس كرة السلة الليبية في بطولة الأندية العربية بوصفه بطل النسخة الأخيرة من كأس ليبيا.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة السلة، أعلن في أبريل الماضي تأجيل منافسات التجمع الأول من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة، في العاصمة طرابلس، بمشاركة 6 أندية.

وكان من المقرر أن يشارك في هذه البطولة أندية النصر حامل لقب الموسم الماضي، والأهلي طرابلس بطل الكأس، بالإضافة إلى الاتحاد، والأهلي بنغازي، والمروج وكذلك اليرموك.

يذكر أن النصر هو بطل أخر بطولتين لمسابقة لبطولة دوري لكرة السلة في ليبيا، كما تصدر الفريق ترتيب جدول فرق المجموعة الشرقية في أخر بطولة للعبة في ليبيا والتي توقفت قبل انطلاق الدور السداسي بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

في حين أن النادي الأهلي طرابلس هو بطل أخر نسخة من بطولة كأس ليبيا لكرة السلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية