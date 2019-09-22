“طقطق” أساسي مع المصري البورسعيدي أمام حرس الحدود بالدوري المصري

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي إيهاب جلال عن تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء على ستاد الجيش بالسويس.

ويدخل محترفنا الدولي الليبي مفتاح طقطق أساسياً مع فريقه المصري في أول مباراة رسمية له مع الفريق في بطولة الدوري المصري.

ويذاع لقاء المصري البورسعيد أمام نظيره حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة بتوقيت طرابلس، عبر قنوات تايم سبورت وأون سبورت.

وجاء تشكيل فريق المصري البورسعيدي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي- شوشة- سيمبوري- فريد شوقي.

خط الوسط: إيميكا- مفتاح طقطق- إسلام عطية- حسن علي.

خط الهجوم: محمود وادي- عمر كمال.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة النتائج المتميزة إفريقيا على الصعيد المحلى؛ لتقديم موسم قوى طمعًا فى المربع الذهبى متسلحًا بالصفقات الجديدة التى أبرمها، وفي مقدمتها لاعبنا الدولي مفتاح طقطق، وبهاء مجدى، وعماد فتحى لاعبي الزمالك، وأحمد عادل ميسى، ومحمد زكريا “شيكا” لاعب نادي إنبي وفاركو.

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