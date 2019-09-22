أكرم الزوي يتحدث عن الحظوظ الأفريقية للمنتخب الوطني وناديه الاتحاد

قال أكرم الزوي، مهاجم المنتخب الوطني للمحليين، إن المنتخب لم يوفق في مباراة الأمس أمام نظيره المنتخب التونسي حيث فقد اللقاء بنتيجة هدف دون رد، مضيفًا أن المواجهة من شوطين وأمامنا فرصة للتعويض في الشوط الثاني.

وأضاف الزوي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الاتحاد، أن لاعبي المنتخب يحتاجون إلى انسجام في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين يشاركون للمرة الأولى.

وأشار إلى أن المنتخب أمامه فرصة كبيرة للتعويض في مباراة الإياب، مضيفًا أن الفريق بذل أقصى جهود خلال المواجهة.

وفي سياق منفصل، قال الزوري إن فريق الاتحاد يمتلك حظوظ كبيرة في خطف بطاقة الترشح أمام نظيره حسنية أغادير المغربي في إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفيدرالية الافريقية، إذا ما ظهر اللاعبون بنفس الروح التي ظهروا بها في مباراة الذهاب.

وكان منتخبنا الوطني قد فقد نتيجة مباراته أمام مضيفه المنتخب التونسي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس السبت على ملعب رادس الدولي، في مرحلة الذهاب بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين “الشان 2020”.

بهذه النتيجة يحتاج منتخبنا الوطني للمحليين للفوز بهدفين دون رد على نظيره التونسي في لقاء الإياب في شهر أكتوبر المقبل بالمغرب.

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