الأفريقي زليتن يتوج بكأس بطولة الصداقة الدولية لكرة القدم المصغرة بتونس

توج فريق الأفريقي زليتن بكأس بطولة الصداقة الدولية لكرة القدم المصغرة في نسختها الثانية والتي أقيمت بتونس، وذلك بعدما حقق فوزا مهما على فريق النجم الأحمر في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت مساء أمس السبت بمدينة المنستر التونسية

من جانبه نال اللاعب عبدالله بن خليل، نجم فريق الأفريقي زليتين، على كأس أفضل هداف بالبطولة .

ونجح فريق الأفريقي لكرة القدم المصغرة في تحقيق نتائج متميزة خلال مشاركته الأولى ببطولة الصداقة الدولية بالمنستير التونسية.

وتغلب الأفريقي في المباراة الأولى على فريق النصر الزنتان 6 / 2، وفاز بالمباراة الثانية أمام فريق الأكاديمية الجزائري بالانسحاب، وواصل مسيرته بالفوز على فريق الأولمبي الزاوية بنتيجة 6 / 5، وأختتم منافسات المجموعة بالفوز على فريق المستقبل الرياضي بالوردانين التونسي 3 / 1.

وتأهل الأفريقي كأول المجموعة وتغلب في الدور نصف النهائي على فريق الوردانين التونسي بركلات الترجيح 3 / 2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2.

واكمل فريق الأفريقي مسيرة التفوق بالفوز في المباراة النهائية على فريق النجم الأحمر والتتويج بكأس البطولة.

يذكر أن البطولة التي أقيمت بتونس في نسختها الثانية، شهدت تنافس 10 فرق من تونس وليبيا والجزائر ، منها 5 فرق ليبية وهي: “الإفريقي زليتن والجامعة السنوسية بالبيضاء والنصر الزنتان والأولمبي الزاوية وفريق شركة الزاوية لتصدير النفط”.

وكان فريق نادي الجامعة السنوسية بالبيضاء قد نجح في التتويج بالكأس التشجيعية لبطولة الصداقة الدولية لكرة القدم المصغرة والتي استضافتها تونس.

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