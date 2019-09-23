اخبار الرياضة

“المسابقات” تعلن عن اجتماع هام بأندية الممتاز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أندية الممتاز للاجتماع بشكل عاجل مساء الأربعاء الموافق 25 من الشهر الجاري بمقر وزارة الشباب والرياضة في بنغازي وبمقر الاتحاد العام لكرة القدم بالنسبة لأندية المنطقة الغربية امتثالا لأوامر الرئيس عبدالحكيم الشلماني.

وكان اتحاد الكرة قد حدد في وقت سابق شهر سبتمبر الجاري موعدا للانطلاق ولأنه لم يلتزم بعهده تجاه الأندية قام بوضع الكرة في ملعبهم من خلال الدعوة إلى اجتماع تقرر فيه الأندية مصير المسابقة.

ويختلف الدوري المشوه عن أقرانه من باقي الدوريات فهو لا يستكمل في موعده ولا ينتهي في موعده بل بات ضحية لتخبطات كثيرة تحاصره والضحية الأبرز ستكون على الدوام اللاعب المحلي الذي يعاني من هذه الترسبات التي لا تنتهي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك