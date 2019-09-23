“المسابقات” تعلن عن اجتماع هام بأندية الممتاز

دعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أندية الممتاز للاجتماع بشكل عاجل مساء الأربعاء الموافق 25 من الشهر الجاري بمقر وزارة الشباب والرياضة في بنغازي وبمقر الاتحاد العام لكرة القدم بالنسبة لأندية المنطقة الغربية امتثالا لأوامر الرئيس عبدالحكيم الشلماني.

وكان اتحاد الكرة قد حدد في وقت سابق شهر سبتمبر الجاري موعدا للانطلاق ولأنه لم يلتزم بعهده تجاه الأندية قام بوضع الكرة في ملعبهم من خلال الدعوة إلى اجتماع تقرر فيه الأندية مصير المسابقة.

ويختلف الدوري المشوه عن أقرانه من باقي الدوريات فهو لا يستكمل في موعده ولا ينتهي في موعده بل بات ضحية لتخبطات كثيرة تحاصره والضحية الأبرز ستكون على الدوام اللاعب المحلي الذي يعاني من هذه الترسبات التي لا تنتهي.

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