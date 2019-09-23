لاتسيو ونابولي يواصلان تقدمهما في الدوري

تمكن لاتسيو من تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم بعدما تغلب في الأولمبيكو على ضيفه بارما بهدفين دون مقابل في ختام الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.

ودخلت كتيبة المدرب سيموني إنزاغي المباراة وعينها على خطف النقاط الثلاثة حيث لم يمهل المهاجم تشيرو إيموبيلي ضيوفه إلا 8 دقائق ليحرز أول أهداف المباراة.

وتمكن آدم ماروشيتش في الشوط الثاني من تعميق جراح بارما بهدف ثان بعد توغل من الجهة اليمنى مؤكدا خسارتهم الثالثة هذا الموسم ورافعا رصيد نسور العاصمة الإيطالية للنقطة السابعة في المركز الخامس.

أما نابولي فرحل لمواجهة ليتشي العائد إلى دوري الأضواء من أجل العودة بالنقاط الثلاثة إلى الجنوب الإيطالي.

وافتتح الإسباني فيرناندو يورينتي أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة والعشرين ، ليعزز لورينزو إينسيني تقدم الضيوف من علامة الجزاء قبل انقضاء الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ضاعف الإسباني فابيان رويز من محن ليتشي بتسجيله الهدف الثالث، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق عن طريق ماركو مانكوسو من ركلة جزاء ، ليعود يورينتي ويسجل الثنائية ويهدي البارتينوبي نقاط المباراة الكاملة بتسجيله رابع الأهداف ليرفع أبناء أنشيلوتي رصيدهم إلى تسع نقاط في المركز الثالث.

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