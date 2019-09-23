ليفربول يواصل تألقه بالبريمرليغ

صوبت الأنظار نحو العاصمة لندن وتحديدا إلى ملعب ستامفورد بريدج حين استقبل أصحاب الأرض تشيلسي ضيفهم المتصدر ليفربول في الأسبوع السادس من البريمرليغ .

وبدأ الريدز المنتشي محليا بانتصاراته الخمس، والمتراجع أوروبيا بالخسارة في نابولي المباراة ضاغطا لفك شيفرة فرانك لامبارد .. الأمر لم يحتج إلا لربع ساعة فقط حين سجل الظهير ألكسندر أرنولد أول أهداف المباراة من ضربة حرة مباشرة نفذها بكل براعة، ووصل البلوز إلى مرمى تشيلسي في الدقيقة 27 بعدما سجل الإسباني سيزار أزبيليكويتا هدفا لكن الحكم ألغاه بعد التشاور مع حكام الفار ليثبت وجود حالة تسلل في عملية بناء الهجمة.

وكان الرد سريعا للريدز برأسية البرازيلي روبيرتو فيرمينيو بعد عرضية أندى روبيتسون لتكون الدقيقة 30 موعدا للهدف الثاني.

تقدم تشيلسي في الشوط الثاني نحو مرمى دفاع أبطال أوروبا، وفرانك لامبارد عدل تكتيكه في خط الهجوم لكن الحل كان من لاعب الوسط نغولو كانتي بعد عملية اختراق أنهاها بهدف بطريقة رائعة، ولم يستطع فريق العاصمة لندن مجاراة سرعة ليفربول لكنهم كانوا أقرب لتسجيل التعادل في الدقائق الأخيرة عبر البلجيكي باتشواي .

ليصبح الريدز بعد هذا الفوز الفريق الوحيد في تاريخ البريمرليغ يسجل ست انتصارات في انطلاقتهم في موسمين متتاليين، ليبتعد بفارق خمس نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

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